В Татарстане учредили гранты правительства РТ на создание произведений к 100-летию ТАССР

В Татарстане учредили гранты правительства РТ на реализацию проектов по созданию произведений к 100-летию ТАССР.

Грант можно будет получить по следующим номинациям: «Литература», «Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство» и «Искусство разных жанров для детей», следует из постановления Кабмина РТ.

Всего будет выдано боле 90 грантов в размере от 50 до 600 тыс. каждый. Их будут выдавать на конкурсной основе.

Ранее оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия образования ТАССР утвердил план из 75 основных мероприятий празднования, распределенных по четырем разделам. Подробнее — в материале «Реального времени».