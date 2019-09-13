В Башкирии может появиться завод по переработке мусора

В Уфимском районе Башкирии может появиться мусороперерабатывающий завод. Об этом заявил заместитель министра природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

В ближайшее время проект будет представлен на «инвестиционном часе» в правительстве республики, поделился чиновник. Однако для сортировки мусора необходимо создать инфраструктуру, передает «Башинформ».

Фазылов обратил внимание на то, что в башкирском Октябрьском эта технология активно внедряется, более того, Октябрьский занимает четвертое место в списке российских городов, удобных для раздельного сбора мусора. В 2018 году специалисты «Гринпис» проанализировали деятельность в 160 городах России с населением более 100 тысяч человек. Так, Альметьевск занял второе место в рейтинге.

Кроме того, замминистра поддержал появление мусоросжигательных заводов в регионе. «Объем инвестиций в такие заводы несколько миллиардов рублей, при этом тариф на сжигание мусора может быть значительным. И мы понимаем, сколько придется платить жителям за эту услугу. На выходе заводы могут дать ресурсы, например, электроэнергию. При существующих низких ценах на электроэнергию такой проект будет низкорентабельным. При этом он может решить проблемы мусорной реформы и ликвидировать свалки, которые у нас есть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии раздельного сбора твердых коммунальных отходов в городе. Ожидается, что до конца года во всех жилых микрорайонах столицы появятся 500 специальных контейнеров, которые соберут примерно треть объемов бытовых ТКО.

