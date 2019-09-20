Минобрнауки Татарстана закажет раскраски на 6,9 млн рублей для популяризации госсимволов РТ

Министерство образования и науки Республики Татарстан закупит за 6,9 млн рублей 45 тысяч книг-раскрасок объемом 24 печатных листа.

Деньги на это выделили из республиканского бюджета. Продукцию нужно поставить до 2 декабря, сообщается на сайте госзакупок.

Раскраски должны быть на русском и татарском языках и рассчитаны для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В них должны быть рисунки карты, флага и герба Татарстана, национальных узоров, исторических достопримечательностей Казани и т. д.

Цель закупки — популяризация государственных символов Татарстана.