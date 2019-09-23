В Челнах задержали иногороднего спекулянта с билетами на матч «КАМАЗ» — «Спартак»

В Набережных Челнах задержали жителя Краснодарского края, который продавал билеты на предстоящий матч «КАМАЗ» — «Спартак».

Мужчина торговал на парковке ТЦ «Джумба», за один билет он просил 2 500 рублей, однако изначальная их стоимость составляла от 600 до 1000.

Всего при нем были обнаружены пять билетов, они аннулированы.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), передает chelny-biz.ru

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором показано, что в кассы челнинского стадиона выстроились огромные очереди. Там начались продажи билетов на матч 1/16 финала Кубка России по футболу «КАМАЗ» — «Спартак».

