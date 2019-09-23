Российские девушки стали позже выходить замуж

Большая часть женщин в России стала позже выходить замуж — в 25—34 года. Восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18—24 года, свидетельствуют данные Росстата.

Однако мужчины по-прежнему предпочитают жениться в 25—34 года.

Основными причинами являются получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие, передает «РИА Новости» слова заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елены Егоровой.

Она добавила, что есть и еще одна причина — увеличение количества пар, которые не регистрируют брак, что свойственно более молодому поколению.

Также она отметила, что в следующем году можно ожидать увеличение «коэффициентов брачности», так как в брачный и репродуктивный возраст начнут вступать родившиеся в нулевых. Кроме того, по данным Росстата, постепенно увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет.

Ранее стало известно, где в Татарстане чаще всего выходят замуж.