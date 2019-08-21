Стало известно, где в Татарстане чаще всего выходят замуж

В Управлении ЗАГС КМ РТ опубликовали отчет с соотношением регистрации актов о заключении и расторжении браков в Татарстане за период с января по июль 2019 года. Согласно документу, в этом году в республике чаще всего играли свадьбы в Казани (5 121), Набережных Челнах (1 661), Муслюмовском (68) и Новошешминском (41) районах. Таким образом, на тысячу человек населения в этих муниципалитетах пришлось по три пары новобрачных, а в столице республике — даже четыре.

Указаны и районы, где реже всего выходили замуж. Например, Аксубаевский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Лаишевский и Рыбно-Слободский. В этих муниципальных образованиях на тысячу жителей пришлось всего по одной паре молодоженов.

Ранее «Реальное время» рассказывало о необычном свадебном кортеже — новобрачные из Иннополиса отправились на регистрацию на беспилотнике «Яндекса».