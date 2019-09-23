Казанские перевозчики ответили на посты о поручнях с молитвами в автобусах

Ни в одном казанском автобусе нет поручней с молитвами. Авторы подобной информации в соцсетях могли ради хайпа или для того, чтобы нанести ущерб казанским перевозчикам, разместить сообщения такого рода. Об этом «Реальному времени» заявил руководитель ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергей Темляков.

Сегодня утром в соцсетях появились сообщения о том, что в казанских автобусах появились ручки с молитвами. Одно из них сопровождалось комментарием: «Потому что с нашими водилами без божьей помощи не доедешь».

Темляков заявил, что ни в одном казанском автобусе нет подобных поручней. По мнению предприятия, это уже вторая целенаправленная «атака» на перевозчиков. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором водитель автобуса бьет пассажира.

Руководитель ассоциации предположил, что кто-то, видимо, решил поймать хайп или за деньги распространил ложную информацию. Также он подчеркнул, что на фотографии изображена кнопка для сообщения водителю об остановке, каких нет в казанских автобусах.

«Фотографии сделаны не в казанском автобусе. Такой поручень есть на новых трамваях, но, как сообщили нам в «Метроэлектротрансе», держателей с молитвами у них также нет», — заключил Темляков.

Также он отметил, что за последний месяц в Ассоциацию не поступило ни одной жалобы на работу водителей автобусов.

Ранее руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергей Темляков рассказал подробности конфликта между водителем автобуса и пассажиром в Казани. Он подчеркнул, что зачинщиком драки стал именно пассажир.

