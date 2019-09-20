Стали известны подробности драки между водителем и пассажиром в Казани

Фото: скриншот видео

Руководитель Ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана Сергей Темляков рассказал подробности конфликта между водителем автобуса и пассажиром в Казани.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» он подчеркнул, что зачинщиком драки оказался пассажир автобуса. По словам Темлякова, мужчина ругался и шумел в автобусе, другие пассажиры делали ему замечания.

В транспорте нет контролера-кассира, при выходе мужчина должен быть оплатить проезд. По словам водителя, когда карточка пассажира была на валидаторе, он получил удар по лицу. Водитель скрутил пассажира и вывел из салона, но тот вернулся, напал на него и «осыпал нецензурной бранью».

Ему ничего не оставалось делать, как защищаться. «Именно этот фрагмент и попал на видео, которое растиражировали в социальных сетях», — объяснил Темляков.

Руководитель ассоциации также подчеркнул, что свидетели увиденного готовы подтвердить факт нападения пассажира на водителя. Нападавший убежал с места происшествия, по информации АТП РТ, он не обращался в правоохранительные органы.

«Водитель сам обратился в органы внутренних дел и зафиксировал побои», — сказал Темляков.

В ассоциации попросили всех знающих о месторасположении этого человека сообщить в правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях появилось видео, как водитель казанского автобуса побил пассажира.

