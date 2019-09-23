Ветераны «Ак Барса» выиграли всероссийский турнир на призы ХК «Салават Юлаев»
Ветераны казанского «Ак Барса» стали обладателями «золота» во всероссийском турнире на призы ХК «Салават Юлаев».
Победитель турнира определился лишь по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Вторыми стали представители «Салавата Юлаева», тройку замкнули ветераны «Металлурга» из Магнитогорска.
Лучшим вратарем турнира был признан голкипер «Ак Барса» Евгений Моеев. Награды также получили защитник «Салавата» Александр Алексеев, нападающий Алексей Кайгородов из «Магнитки». Лучшим бомбардиром первенства стал Игорь Волков из «Салавата Юлаева».СпортХоккейОбщество БашкортостанТатарстан
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