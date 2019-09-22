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Хабиров отчитался о подготовке к отопительному сезону необычным образом

13:56, 22.09.2019 2
Хабиров отчитался о подготовке к отопительному сезону необычным образом
Фото: скриншот видео youtube.com

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео улетающих на юг птиц. К этому ролику он приложил отчет о подготовке к отопительному сезону.

«..птицы летят на юг. Красиво, но немного грустно... (это надо слушать).

PS: К отоплению уже подключены 38% больниц, школ и других социальных объектов по всей республике, 44 муниципалитета (70% территорий) уже приняли решения по подключению в том числе и домов, так что в ближайшие дни согреемся)», — написал «башлыгы» в комментарии.

Напомним, согласно отчету Минстроя РТ, в Татарстане готовность к отопительному сезону составляет уже 99%.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    До нового главы региона отопление подключали при +8 градусах. А сейчас +5. Что могла измениться у жителей с температурным балансом? Ах да! У нас же все для людей!
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  • Анонимно 23 сен
    Когда в шакше отопление подключат
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