Хабиров отчитался о подготовке к отопительному сезону необычным образом

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео улетающих на юг птиц. К этому ролику он приложил отчет о подготовке к отопительному сезону.

«..птицы летят на юг. Красиво, но немного грустно... (это надо слушать).

PS: К отоплению уже подключены 38% больниц, школ и других социальных объектов по всей республике, 44 муниципалитета (70% территорий) уже приняли решения по подключению в том числе и домов, так что в ближайшие дни согреемся)», — написал «башлыгы» в комментарии.

Напомним, согласно отчету Минстроя РТ, в Татарстане готовность к отопительному сезону составляет уже 99%.