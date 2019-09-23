КХЛ ТВ сегодня покажет гостевой матч «Нефтехимика» против «Трактора» в прямом эфире
Сегодня, 23 сентября, «Нефтехимик» проведет последний матч текущей выездной серии в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игру против челябинского «Трактора» в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ, комментатором матча станет Виталий Магранов. Начало встречи — в 17.00 по мск.
Ранее «Нефтехимик» уступил в Уфе «Салавату Юлаеву» (0:2).
Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с лидером «Нефтехимика» Павлом Порядиным.СпортХоккейОбщество Татарстан
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