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КХЛ ТВ сегодня покажет гостевой матч «Нефтехимика» против «Трактора» в прямом эфире

11:01, 23.09.2019
КХЛ ТВ сегодня покажет гостевой матч «Нефтехимика» против «Трактора» в прямом эфире
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Сегодня, 23 сентября, «Нефтехимик» проведет последний матч текущей выездной серии в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игру против челябинского «Трактора» в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ, комментатором матча станет Виталий Магранов. Начало встречи — в 17.00 по мск.

Ранее «Нефтехимик» уступил в Уфе «Салавату Юлаеву» (0:2).

Напомним, сегодня в «Реальном времени» вышло эксклюзивное интервью с лидером «Нефтехимика» Павлом Порядиным.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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