В соцсетях опубликовали фото разбившихся на учениях в Оренбуржье БМД

В интернете появились снимки двух боевых машин десанта (БМД), разбившихся в Оренбургской области во время десантирования на учениях «Центр-2019». Машины вылетели из транспортного самолета Ил-76, но парашютные системы не сработали.

Снимки опубликовало сообщество «Авиация» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел еще 20 сентября. Накануне Минобороны сообщило об этом. В военном ведомстве утверждают, что БМД десантировались без экипажа и поэтому никто не пострадал. В сообщении также отмечалось, что техника получила «повреждения».

Учения «Центр-2019» проходили с 16 по 21 сентября. В них принимали участие около 128 тыс. военных из восьми стран — России, Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Индии. В учениях были задействованы более 20 тыс. единиц военной техники и около 600 летательных аппаратов.