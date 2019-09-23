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В ГИБДД Татарстана призвали водителей быть аккуратнее на дорогах из-за дождя и снега

10:37, 23.09.2019
В ГИБДД Татарстана призвали водителей быть аккуратнее на дорогах из-за дождя и снега
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платнов

Татарстанская автоинспекция обратила внимание водителей на изменение погоды. В ГИБДД призвали отказаться от летнего стиля езды.

«ГИБДД РТ призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и поменять манеру вождения и ее темп, выработанный в летний период», — цитирует сообщение сайт мэрии Казани.

Отмечается, что на этой неделе в республике прогнозируется сильный ветер, дождь и даже мокрый снег.

В ГАИ попросили водителей соблюдать ПДД чтобы избежать трагедий.

Общество Татарстан
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