В ГИБДД Татарстана призвали водителей быть аккуратнее на дорогах из-за дождя и снега
Татарстанская автоинспекция обратила внимание водителей на изменение погоды. В ГИБДД призвали отказаться от летнего стиля езды.
«ГИБДД РТ призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и поменять манеру вождения и ее темп, выработанный в летний период», — цитирует сообщение сайт мэрии Казани.
Отмечается, что на этой неделе в республике прогнозируется сильный ветер, дождь и даже мокрый снег.
В ГАИ попросили водителей соблюдать ПДД чтобы избежать трагедий.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым