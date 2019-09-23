Улицу Красной Позиции в Казани отремонтируют за 26 млн рублей

В Казани отремонтируют улицу Красной Позиции за 26,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Государственный контракт заключен с ООО «Волга-Автодор». Проект финансируется из бюджета Татарстана.

Согласно документам, подрядчик должен отремонтировать 1 км дороги, выполнить ямочный ремонт, заменить старый асфальт на новый до 26 ноября этого года.

Ранее «Главтатдортранс» объявил тендер на второй этап реконструкции автодороги Старый Кувак — Мичурино — Новое Сережкино в Лениногорском районе Татарстана. На эти цели потратят 136 млн рублей.