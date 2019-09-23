Драка в уфимском ТРК «Иремель» попала на видео

Фото: скриншот видео

Камеры наблюдения в торгово-развлекательном комплексе «Иремель» в Уфе запечатлели массовую драку.

На кадрах видно, как толпа агрессивных мужчин устроила потасовку на лестнице, после чего конфликт продолжился на одном из этажей торгового центра.

По данным башкирских СМИ, инцидент произошел из-за того, что сотрудники службы безопасности отказались пустить компанию молодых людей в одно из заведений, поскольку те находились в состоянии алкогольного опьянения.