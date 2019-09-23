Новости недвижимости

04:54 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

«Унистрой» приобрел землю в Константиновке почти за 330 млн рублей

03:26, 23.09.2019 1
«Унистрой» приобрел землю в Константиновке почти за 330 млн рублей
Фото: скриншот

Группа «Унистрой» выиграла торги по продаже земельных участков обанкротившегося ООО «Лидер Плюс» в Константиновке. Стоимость сделки составила 326,7 млн рублей.

Победителем торгов стало ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», говорится в сообщении, опубликованном в газете «Коммерсант».

Из материалов торгов следует, что с молотка ушли четыре участка общей площадью более 93 тысяч кв. м. Назначение земли — высотное жилищное строительство.

Недвижимость Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Так давно планировали построить ЖК Лето.
    Унистрой построй развязку
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров