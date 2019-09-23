«Унистрой» приобрел землю в Константиновке почти за 330 млн рублей
Группа «Унистрой» выиграла торги по продаже земельных участков обанкротившегося ООО «Лидер Плюс» в Константиновке. Стоимость сделки составила 326,7 млн рублей.
Победителем торгов стало ООО Специализированный застройщик «СК «УнистройДом», говорится в сообщении, опубликованном в газете «Коммерсант».
Из материалов торгов следует, что с молотка ушли четыре участка общей площадью более 93 тысяч кв. м. Назначение земли — высотное жилищное строительство.Недвижимость Татарстан
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