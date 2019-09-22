Студент Саратовской юридической академии признал вину в убийстве подруги

В Саратове 18-летний студент зарезал в подъезде свою подругу детства. Он полностью признал вину в преступлении.

«Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме», — передает «РИА Новости» слова источника в правоохранительных органах. Агентство также утверждает, что юноша является студентом Саратовской государственной юридической академии.

По версии следствия, вечером 20 сентября обвиняемый подкараулил жертву в подъезде ее дома по улице Вишневой. Он нанес ей несколько ранений ножом, в результате чего девушка скончалась.

Предварительные данные указывают на то, что подруга детства заняла у студента деньги, а затем отказалась их отдавать.

Студенту предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство», он арестован.