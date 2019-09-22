Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу допустил возможность отмены обязательного призыва в в российские Вооруженные силы.

«В принципе, это возможно», — ответил чиновник на соответствующий вопрос в интервью газете «Московский комсомолец».

Однако он отметил, что не считает подобное решение правильным. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны объяснил, что помимо действующих военнослужащих — профессионалов должен быть и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которого в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы.

Кроме того, Шойгу добавил, что у прошедших службу по призыву, есть ощущение причастности к защите своей страны. Но если воспринимать службу в армии исключительно как один из способов заработать, нравственного стержня у солдат не останется, сказал министр.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия в отличие от США не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности.