Владимир Познер поделился впечатлениями от посещения «Дома Роналда Макдоналда» в Казани

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от посещения в Казани «Дома Роналда Макдоналда». Фото он опубликовал в своей соцсети.



Он навестил тяжелобольных детей во время своего визита в Казань 19 сентября.

«С одной стороны, ужасно грустно, потому что дети не должны болеть. Не должны страдать. С другой стороны, необыкновенно радостно от того, что здесь так тепло, так светло, так по-человечески все», — написал журналист.

Напомним, встреча в Казани с Познером прошла 19 сентября в КСК «УНИКС». Она состояла из двух частей: монолога журналиста и ответов на вопросы зрителей. Познер не первый раз в Казани, последнее свое выступление он проводил в 2015 году, встреча происходила подобным же образом и закончилась автограф-сессией.

