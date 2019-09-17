Владимир Познер приедет в Казань
Известный телеведущий и журналист проведет 19 сентября творческую встречу в КСК «УНИКС».
Встреча будет состоять из двух частей: монолога журналиста и ответов на вопросы зрителей. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
Познер не первый раз в Казани, последнее свое выступление он проводил в 2015 году, встреча происходила подобным же образом и закончилась автограф-сессией.
Напомним, в июле стало известно, что Познер выйдет из состава жюри телепремии ТЭФИ.
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