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Прокуратура Башкирии выяснит, кто не принял в детсад девочку с деформированным черепом

10:35, 21.09.2019
Прокуратура Башкирии выяснит, кто не принял в детсад девочку с деформированным черепом
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратуре Башкирии предстоит выяснить, почему двухлетнюю девочку с деформированным черепом и сросшимися пальцами не берут в детский сад и не оформляют инвалидность. Она организовала проверку.

«По данному факту прокуратурой Стерлитамакского района организована проверка. Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будут внесены акты прокурорского реагирования», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

В мэрии Стерлитамакского района агентству рассказали, что родители девочки ранее не обращались к руководству детского сада села Алатаны, где проживает семья. Там пояснили, что мать девочки принесла заявление с просьбой зачислить в детский сад только на днях. До этого момента ничего не поступало.

Ранее в соцсети благотворительный фонд «Радуга добра» рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.

После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности и которая живет с родителями в доме, где нет отопления и воды.

ОбществоВласть Башкортостан
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