Хабиров о семье девочки из Стерлитамака: «За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично»

Радий Хабиров на своей странице «ВКонтакте» сообщил о первых результатах работы вновь созданного Совета по правам человека. Глава Башкирии рассказал о том, какая помощь оказана семье маленькой девочки из Стерлитамака, проживающей в ветхом холодном доме, и дал поручение Совету придать такой работе системность.

«Совет по правам человека работает несколько дней, но уже есть первые хорошие дела. Показателен пример Софьи Гизатуллиной из Стерлитамакского района — маленькой девочки, которая нуждается в повышенном внимании со стороны взрослых. В ближайшее время в администрации района состоится совещание, и для девочки с родителями найдут квартиру, чтобы они не зимовали в холодном и ветхом доме», — написал Хабиров.

Глава РБ поблагодарил сотрудников одного из благотворительных фондов и члена СПЧ Динара Зайнуллина, которые подняли шум вокруг больного ребенка.

«Прекрасно понимаю, что, если бы не этот шум, не было бы и совещаний в администрации, и темы с переселением. Уже сейчас понятно, что права ребенка и родителей нарушены, чему будет дана соответствующая правовая оценка. За дальнейшей судьбой ребенка прослежу лично», — добавил он, прикрепив к своему посту сообщение Динара Зайнуллина.

Напомним, созданный Совет по правам человека при главе Башкирии возглавил Владимир Барабаш.