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В Казани отпраздновали День национального костюма — видео

19:56, 21.09.2019
В Казани отпраздновали День национального костюма — видео

В Казани прошел праздник, посвященный национальным костюмам. В кремле собрались представители различных народностей, решившие показать традиционную одежду своих культур, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

День национального костюма прошел в рамках фестиваля «Мозаика культур», прошедшего на Кремлевской набережной.

«Мы понимаем, что люди в повседневной жизни не будут носить национальные костюмы. Но мы надеемся, что этот праздник даст толчок и молодым дизайнерам, которые шьют одежду, чтобы эта одежда была с национальными компонентами», — поделился организатор праздника и председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана.

Общество Татарстан
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