В Казани отпраздновали День национального костюма — видео

В Казани прошел праздник, посвященный национальным костюмам. В кремле собрались представители различных народностей, решившие показать традиционную одежду своих культур, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

День национального костюма прошел в рамках фестиваля «Мозаика культур», прошедшего на Кремлевской набережной.

«Мы понимаем, что люди в повседневной жизни не будут носить национальные костюмы. Но мы надеемся, что этот праздник даст толчок и молодым дизайнерам, которые шьют одежду, чтобы эта одежда была с национальными компонентами», — поделился организатор праздника и председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана.