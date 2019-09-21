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Катя IOWA возмутилась работой грузчиков аэропорта Казани

14:24, 21.09.2019 1
Катя IOWA возмутилась работой грузчиков аэропорта Казани

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова поделилась переживаниями от обращения с багажом команды в казанском аэропорту. Она выложила видео с упавшим на землю кофром, в котором находилась аппаратура.

«Какой ужас, у нас кейс упал! А там инструмент! Ну почему так? Он просто выпал», — говорит девушка на записи, опубликованной в сториз ее аккаунта в Instagram.

Претензии певица адресовала «Аэрофлоту», но обычно за багаж отвечают службы аэропорта.

Музыкант группы Василий Буланов добавил, что такое обращение с оборудованием грозит поломкой и срывом концерта.

Иванчикова добавила: «Как можно сдавать в негабаритный багаж ценные вещи!?»

Напомним, что в пятницу вечером IOWA выступала в казанском ресторане Leto. Судя по сториз Кати, концерт все же состоялся.

ОбществоКультураИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 сен
    Она Квн не смотрела, летний кубок.. Как раз про грузчиков..
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