Катя IOWA возмутилась работой грузчиков аэропорта Казани
Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова поделилась переживаниями от обращения с багажом команды в казанском аэропорту. Она выложила видео с упавшим на землю кофром, в котором находилась аппаратура.
«Какой ужас, у нас кейс упал! А там инструмент! Ну почему так? Он просто выпал», — говорит девушка на записи, опубликованной в сториз ее аккаунта в Instagram.
Претензии певица адресовала «Аэрофлоту», но обычно за багаж отвечают службы аэропорта.
Музыкант группы Василий Буланов добавил, что такое обращение с оборудованием грозит поломкой и срывом концерта.
Иванчикова добавила: «Как можно сдавать в негабаритный багаж ценные вещи!?»
Напомним, что в пятницу вечером IOWA выступала в казанском ресторане Leto. Судя по сториз Кати, концерт все же состоялся.ОбществоКультураИнфраструктура Татарстан
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