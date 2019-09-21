Фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми на турнире в США

Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с партнером Владимиром Морозовым заняли второе место на U.S. International Classic, проходившем в эти дни в США турнире по фигурному катанию.



По итогам короткой и произвольной программ россияне набрали 194,69 балла. Первое место заняла американская пара Эшли Кейн и Тимоти Ледук, в активе которых 205,58 балла.

U.S. International Figure Skating Classic

Пары. Итоговое положение.



1. Эшли Кэйн — Тимоти ЛеДюк (США) — 205,58

2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 194,69

3. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) — 184,04

4. Тара Кейн — Дэнни О’Ши (США) — 174,02

5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 168,50

6. Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США) — 166,50

7. Камилла Руэст — Эндрю Вольф (Канада) — 160,54

8. Лори-Энн Матте — Тьерри Ферлан (Канада) — 152,05

9. Надин Ванг — Франсис Будро Оде (Канада) — 151,95