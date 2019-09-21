Руслан Шигабутдинов принял участие в запуске нового завода «Транснефть-Синтез»

Сегодня в Татарстане открылся завод «Транснефть-Синтез». В церемонии запуска нового производства принял участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Завод по производству противотурбулентных присадок построен на территории ОЭЗ «Алабуга». Мощность предприятия составит 3 тысячи тонн продукции в год. Основными потребителями продукции являются предприятия нефтетранспортной отрасли и нефтедобывающие компании.

Среди гостей на церемонии открытия также присутствовали премьер-министр РТ Алексей Песошин, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие.

Фото: tatarstan.ru

Перед началом церемонии открытия нового производства гости осмотрели специализированную выставку, в ходе которой компания «Транснефть» презентовала новые технологии и оборудование для транспортировки нефти и нефтепродуктов.