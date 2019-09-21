На обслуживание участников этапа Кубка мира FINA по плаванию в Казани потратят более 5 млн рублей

Обслуживание участников этапа кубка мира FINA по плаванию в Казани обойдется в 5,2 млн рублей. Соответствующий тендер на выбор подрядчика, который окажет услуги по подготовке и проведению мероприятия, разместило Министерство спорта республики Татарстан.

Согласно документам, исполнитель должен обеспечить питание и проживание 20 «лучших иностранных спортсменов», которых определит Международная федерация плавания, делегатов FINA и сотрудников хронометража.

Кроме того, подрядчику нужно обеспечить питание волонтеров и организовать гала-ужин не менее чем на 100 человек и трансфер руководства FINA в аэропорт «Казань».

Финансируется госзакупка из бюджета республики. Заявки на участие принимаются до 26 сентября, проведение аукциона назначено на 30 сентября.

Соревнования пройдут в Казани с 1 по 3 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что почти 2,7 млн рублей из бюджета Татарстана заплатят подрядчику за разработку проекта реставрации храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году.