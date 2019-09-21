В Башкирии купят автостанцию для контроля за чистотой воздуха за 8 млн рублей

Центр гигиены и эпидемиологии в Башкортостане купит автоматическую станцию контроля за загрязнением атмосферного воздуха на базе автомобиля за 8 млн рублей.

Учреждению понадобится специальный автомобиль с оборудованием для обеспечения бесперебойного энергообеспечения, комплектом оборудования, необходимого для обеспечения бесперебойной работы передвижной экологической лаборатории в течение гарантийного срока, измерительный комплекс, включающий в себя газоаналитическую систему, метеорологический комплекс, программно-аппаратный комплекс для сбора, хранения, отображения и передачи информации.

Кроме того, в состав закупки войдет комплект пробоотборного оборудования для проведения отбора проб атмосферного воздуха в поглотительные приборы, сорбционные трубки и комплект эксплуатационной и технической документации.

Об этом объявили 18 сентября, подать заявку можно до 25-го числа, а аукцион состоится 27 сентября. Оплатят закупку за счет субсидии, из средств бюджетного учреждения. Поставку нужно осуществить до 15 декабря.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт «Уфа» планирует реконструировать объекты привокзальной площади. На эти цели предприятие потратит 20,3 млн рублей.

