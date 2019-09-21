В Казани арестован гражданин Сирии, который украл деньги, «помогая» знакомому оплатить учебу

В Вахитовском районном суде г. Казани для гражданина Сирии 1990 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество).

По версии следствия, в июле 2019 года мужчина под предлогом оказания помощи в оплате учебы потерпевшему похитил денежные средства в размере 167 500 рублей.

Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу из-за возможности мужчины, оставаясь на свободе, помешать следствию и оказать давление на потерпевшего, передает пресс-служба Вахитовского суда Казани.

Напомним, Вахитовский суд Казани изменил меру пресечения обвиняемому бизнесмену Загиру Исрафилову с домашнего ареста на реальный. Основанием для такого ходатайства прокуратуры стали угрозы подсудимого в перерыве заседания. Ранее сообщалось, что в мошенничестве с бюджетным контрактом КНИТУ-КАИ на 95 млн рублей в мошенничестве обвиняют бывшего гендиректора ООО «Нур-тех» Марата Галеева, директора компании «Нур» Загира Исрафилова и бывшего проректора вуза Виктора Гуреева.

