Началось строительство 800-метрового участка БКК стоимостью 2,34 млрд рублей

Фото: Инна Серова

В Казани началось строительство 800-метрового участка Большого Казанского кольца от улицы Булатова до улицы Борисовской, сообщает корреспондент «Реального времени». Стоимость этого проекта составляет 2,339 млрд рублей.

На строительство первого этапа, предусматривающего возведение двухуровневой развязки и подземного пешеходного перехода, согласно информации пресс-службы исполкома Казани, выделено 700 млн рублей: 350 из бюджета РТ в рамках программы дорожных работ на 2019 год и столько же — дополнительно из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ввод дороги в эксплуатацию планируется осуществить в третьем квартале 2020 года. Ранее «Реальное время» писало о тендере ГКУ «Главтатдортранс» на строительство участка БКК от Борисовской до Булатова.