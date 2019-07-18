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Началось строительство 800-метрового участка БКК стоимостью 2,34 млрд рублей

10:58, 18.07.2019 1
Началось строительство 800-метрового участка БКК стоимостью 2,34 млрд рублей
Фото: Инна Серова

В Казани началось строительство 800-метрового участка Большого Казанского кольца от улицы Булатова до улицы Борисовской, сообщает корреспондент «Реального времени». Стоимость этого проекта составляет 2,339 млрд рублей.

На строительство первого этапа, предусматривающего возведение двухуровневой развязки и подземного пешеходного перехода, согласно информации пресс-службы исполкома Казани, выделено 700 млн рублей: 350 из бюджета РТ в рамках программы дорожных работ на 2019 год и столько же — дополнительно из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ввод дороги в эксплуатацию планируется осуществить в третьем квартале 2020 года. Ранее «Реальное время» писало о тендере ГКУ «Главтатдортранс» на строительство участка БКК от Борисовской до Булатова.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:22
    Ура!
    Прекрасная новость!
    Спасибо руководству и РВ.
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