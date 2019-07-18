Началось строительство 800-метрового участка БКК стоимостью 2,34 млрд рублей
В Казани началось строительство 800-метрового участка Большого Казанского кольца от улицы Булатова до улицы Борисовской, сообщает корреспондент «Реального времени». Стоимость этого проекта составляет 2,339 млрд рублей.
На строительство первого этапа, предусматривающего возведение двухуровневой развязки и подземного пешеходного перехода, согласно информации пресс-службы исполкома Казани, выделено 700 млн рублей: 350 из бюджета РТ в рамках программы дорожных работ на 2019 год и столько же — дополнительно из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ввод дороги в эксплуатацию планируется осуществить в третьем квартале 2020 года. Ранее «Реальное время» писало о тендере ГКУ «Главтатдортранс» на строительство участка БКК от Борисовской до Булатова.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Прекрасная новость!
Спасибо руководству и РВ.