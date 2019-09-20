В Минпросвещения предложили не облагать налогами премии школьников с международных олимпиад

В Министерстве просвещения подготовили законопроект, который освободит школьников от необходимости платить налог с премий за победы в международных олимпиадах.

«Дополнить раздел «Премии в области образования» <…> пунктом следующего содержания: премии президента РФ победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку», — цитирует ТАСС проект постановления.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать премии школьникам, ставшим победителями международных олимпиад, а также их тренерам.

За золотую медаль победитель получает 1 млн рублей, за серебряную — 500 тысяч рублей, за бронзовую — 400 тысяч рублей. Однако из-за подоходного налога на руки победители получают соответственно 870, 435 и 348 тысяч рублей, отмечается в пояснительной записке к проекту.