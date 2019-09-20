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Президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов вошел в попечительский совет РФС

19:21, 20.09.2019
Президент ФК «Нефтехимик» Тимур Шигабутдинов вошел в попечительский совет РФС
Фото: fcnh.ru

На втором заседании попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о включении в его состав президента ФК «Нефтехимик» Тимура Шигабутдинова и президента строительной компании «Альянс» Мусы Бажаева.

Попечительский совет был создан в июле текущего года по инициативе нового президента РФС Александра Дюкова.

После включения Шигабутдинова и Бажаева состав совета увеличился до 12 человек. В число участников также входят Министр спорта РФ Павел Колобков и помощник президента России Игорь Левитин.

СпортФутбол Татарстан
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