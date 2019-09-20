Глава ДУМ РФ: «Мусульманские объекты не замечают, если только это не на Северном Кавказе или в Татарстане»

Председатель совета муфтиев России и духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин заявил, что в стране не уделяют должного внимания строительству мусульманских объектов.

«В Рязанской области находятся мавзолеи касимовских ханов. Они в плачевном состоянии, требуется реставрация, но мусульманские объекты не замечают, если только это не на Северном Кавказе или в Татарстане», — сказал он в интервью «Известиям».

По его словам, в основном противники мечетей — те, кто работает в регионах в сфере межрелигиозных и межнациональных отношений. Так, в Калининградской области запрещают достроить возведенное уже почти под крышу строение, а Сочи не могут получить участок для строительства мечети.

«Между тем Конституция объявляет равенство всех религий перед государством», — сказал Гайнутдин.

Ранее чеченском городе Шали открыли мечеть под названием «Гордость мусульман» — она является самой большой в Европе.