В Татарстане главврача райбольницы отправили под домашний арест

Под домашний арест до 18 ноября отправил сегодня Чистопольский горсуд главврача Новошешминской райбольницы и депутата райсовета Рафиса Вафина. Водворять его в СИЗО по ходатайству Следкома не стали. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.



Вафина задержали два дня назад. Следком подозревает его в шантаже потерпевшей с целью изменения ее показаний, помехах следствию и преступной халатности при оказании помощи 16-летней пациентке в декабре 2018 года.

Напомним, при первичном обследовании у девочки не выявили угрожающих здоровью проблем, но УЗИ позже показало внутреннее кровотечение. Хирурга в больнице не было, и операцию проводил рентгенолог, лишь через пару часов к нему на помощь прилетел специалист ДРКБ. Девочка умерла.

Подробности этой истории — в материале «Реального времени».