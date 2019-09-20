Следить за чемпионатом по уличному футболу в Казани будут 11 тысяч зрителей «Татнефть Арены»

Фото: Инна Серова

Комментатором на чемпионате лучших сборных мира по уличному футболу Street Dance Battle, который пройдет в Казани в рамках национального мультикультурного фестиваля SKAZ.KA выступит известный российский комментатор Георгий Черданцев, сообщил на пресс-конференции Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA — организатора фестиваля.



Российскую сборную возглавит основатель движения уличного футбола в России Иван Сапрыкин (на снимке). Планируется, что за ходом чемпионата в «Татнефть Арене» будут следить 11 тысяч зрителей.