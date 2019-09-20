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Следить за чемпионатом по уличному футболу в Казани будут 11 тысяч зрителей «Татнефть Арены»

15:39, 20.09.2019
Следить за чемпионатом по уличному футболу в Казани будут 11 тысяч зрителей «Татнефть Арены»
Фото: Инна Серова

Комментатором на чемпионате лучших сборных мира по уличному футболу Street Dance Battle, который пройдет в Казани в рамках национального мультикультурного фестиваля SKAZ.KA выступит известный российский комментатор Георгий Черданцев, сообщил на пресс-конференции Михаил Шурыгин, президент группы компаний NCA — организатора фестиваля.

Российскую сборную возглавит основатель движения уличного футбола в России Иван Сапрыкин (на снимке). Планируется, что за ходом чемпионата в «Татнефть Арене» будут следить 11 тысяч зрителей.

ОбществоКультураБизнес Татарстан
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