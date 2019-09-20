Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы на U.S. International Classic

Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с партнером Владимиром Морозовым занимают второе место после короткой программы на U.S. International Classic, проходящим в эти дни в США.

Лидируют американцы Эшли Кэйн и Тимоти ЛеДюк, набравшие 76,23 балла. В активе российской пары — 74,85 балла.

Сегодня ночью спортсмены покажут произвольные программы, после чего станут известны победители турнира.

U.S. International Figure Skating Classic, США

Короткая программа

1. Эшли Кэйн — Тимоти ЛеДюк (США) — 76,23

2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 74,85

3. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) — 67,90

4. Тара Кейн — Дэнни О’Ши (США) — 64,90

5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 64,87