Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы на U.S. International Classic
Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с партнером Владимиром Морозовым занимают второе место после короткой программы на U.S. International Classic, проходящим в эти дни в США.
Лидируют американцы Эшли Кэйн и Тимоти ЛеДюк, набравшие 76,23 балла. В активе российской пары — 74,85 балла.
Сегодня ночью спортсмены покажут произвольные программы, после чего станут известны победители турнира.
U.S. International Figure Skating Classic, США
Короткая программа
1. Эшли Кэйн — Тимоти ЛеДюк (США) — 76,23
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 74,85
3. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) — 67,90
4. Тара Кейн — Дэнни О’Ши (США) — 64,90
5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 64,87
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