Новости спорта

02:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы на U.S. International Classic

11:25, 20.09.2019
Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы на U.S. International Classic
Фото: isu.org

Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова в паре с партнером Владимиром Морозовым занимают второе место после короткой программы на U.S. International Classic, проходящим в эти дни в США.

Лидируют американцы Эшли Кэйн и Тимоти ЛеДюк, набравшие 76,23 балла. В активе российской пары — 74,85 балла.

Сегодня ночью спортсмены покажут произвольные программы, после чего станут известны победители турнира.

U.S. International Figure Skating Classic, США
Короткая программа
1. Эшли Кэйн — Тимоти ЛеДюк (США) — 76,23
2. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 74,85
3. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) — 67,90
4. Тара Кейн — Дэнни О’Ши (США) — 64,90
5. Одри Лу — Миша Митрофанов (США) — 64,87

СпортФигурное катаниеОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров