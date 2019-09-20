Сергей Кирьяков: «К новому стилю игры «Рубина» все уже привыкли»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил шансы казанского «Рубина» в гостевом матче 10-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита».

«Зенит» должен быть готов к такому графику. У них много опытных игроков, которые давно выступают в таком режиме. Самое главное сейчас — суметь быстро восстановиться.

Что касается «Рубина», то к его новому стилю игры все уже привыкли. На результатах сказывается и нестабильность, свойственная многим молодым игрокам. А также то, что для Романа Шаронова это лишь первый серьезный опыт работы в РПЛ. Он только начал свой путь», — сказал Кирьяков.

Напомним, ранее стало известно, что из-за травмы матч против «Рубина» пропустит нападающий «Зенита» Сердар Азмун. У казанской команды не сможет принять участие защитник Сильвие Бегич, о характере травмы которого не знают даже в самом клубе.