Геннадий Орлов: «Сердар Азмун пропустит игру против «Рубина»

Фото: «РИА Новости»/Михаил Воскресенский

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о перспективах появления нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в игре против казанского «Рубина» в рамках 10-го тура РПЛ.

«Какая травма у Азмуна? Растяжение голеностопа, довольно серьезное. Но все-таки не надрыв, не разрыв.

С «Рубином» он точно не сможет сыграть, он должен отдыхать в эти дни. В Красноярск на матч Кубка России точно не полетит, туда, скорее всего, отправится второй состав.

28 сентября у «Зенита» игра с «Локомотивом». Вот к этому матчу и должен готовиться Азмун», — сказал Орлов в программе «ГСО Live».

Отметим, что Азмун получил травму в матче Лиги чемпионов с «Лионом» во Франции.