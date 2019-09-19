Роман Шаронов: «У Бегича необычная травма, мы не знаем, когда он выздоровеет»

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал о готовности игроков своей команды к предстоящему матчу 10-го тура РПЛ против «Зенита».

«Бегич пока выбыл на неопределенный срок, очень необычная травма у него. Мы не знаем, когда он выздоровеет. Остальные все готовы плюс-минус.

У нас определенный процесс. Мы разбираем свои тренировки, информацию по «Зениту». В таком контексте мы ставим работу. Исходя из их финансовых условий и тех турниров, где они играют, команда обладает очень хорошим составом, хорошими набором исполнителей. Мы готовимся к интересной игре», — сообщил Шаронов.

Напомним, ранее стало известно, что из-за травмы матч против «Рубина» пропустит нападающий «Зенита» Сердар Азмун.