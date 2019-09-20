Открылось первое заседание обновленного парламента Татарстана

Первое заседание обновленного парламента Татарстана открыл старейший депутат РТ 72-летний Марат Галеев, возглавлявший в прошлом созыве комитет по экономике, финансам и инвестициям. Первое заседание проходит в присутствии президента РТ Рустама Минниханова, Советника президента Минтимера Шаймиева и полного состава правительства РТ. Кворум составил 67 человек из 100.

Галеев отметил, что парламент обновился на 50%, и зачитал поздравление главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Луиза Игнатьева