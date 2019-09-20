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В Мамадышском районе Татарстана рабочий умер под завалом песка

10:18, 20.09.2019
В Мамадышском районе Татарстана рабочий умер под завалом песка
Фото: 16.mchs.gov.ru

В селе Соколка Мамадышского района во время ремонта колодца рабочего завалило песком. Мужчина умер.

«Вчера днем в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Соколка ремонтировали колодец глубиной около 15 метров. В какой-то момент верхний слой грунта обвалился. Примерно на десятиметровой глубине под слоем песка остался 34-летний мужчина», рассказали в МЧС агентству «Татар-информ».

Погибшим оказался житель Казани. Его тело передано следственной группе.

Напомним, ранее в Татарстане возбудили уголовное дело после того, как мужчина задохнулся в бункере с зерном.

Происшествия Татарстан
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