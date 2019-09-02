Глава Минздрава Башкирии оказал помощь участнику Уфимского международного марафона

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин оказал помощь 67-летнему мужчине, который почувствовал себя плохо после прохождения двухкилометровой дистанции Уфимского международного марафона.

По словам очевидцев, бегун схватился за сердце и стал падать. Врачи начали оказывать ему первую помощь. Забелин, который сам недавно пробежал дистанцию, сделал пострадавшему непрямой массаж сердца.

Пострадавший мужчина сейчас находится в больнице в реанимации, передает «Башинформ».

Ранее сообщалось, что участник Казанского марафона потерял сознание во время прохождения дистанции в 21 километр. Медики пытались реанимировать 38-летнего мужчину по дороге в больницу. В Университетской клинике КФУ он скончался. По информации Минспорта РТ, предварительная причина гибели мужчины — сердечный приступ.