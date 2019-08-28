Радий Хабиров озвучил, как нужно поступать с продавцами, которые продают детям алкоголь

Врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики вчера поднял тему продажи алкоголя несовершеннолетним. Глава региона высказал мысль, что по отношению к недобросовестным продавцам должны применяться предельно жесткие меры со стороны органов государственной власти.

«Есть вещи, которые не надо… как вам помягче сказать, здесь должна планка падать. Если у этого человека рука поднимается продавать алкоголь несовершеннолетним, с ним нужно поступать по законам военного времени», — цитирует Хабирова портал «ПроУфу».

Врио главы Башкирии стал инициатором законопроекта, согласно которому в Башкирии на сабантуях и некоторых других праздниках нельзя купить алкоголь.

Напомним, в этом году в Башкирии впервые введен запрет на продажу алкоголя в День знаний. Он будет действовать 2 сентября с 10.00 до 22.00 часов.