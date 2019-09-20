Исследование: большинство россиян осваивают не связанные с работой навыки

Большинство россиян (62%) осваивают навыки, которые не связаны с текущей профессией. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru.

Чаще всего новые навыки осваивают работники сферы искусства и массмедиа, информационных технологий, автомобильного бизнеса, а также высшего менеджмента и юристы.

«62% соискателей занимаются повышением своих знаний и навыков, не связанных напрямую с их текущей профессией. Еще 32% пока не делают этого, но планируют», — передает ТАСС результаты опроса.

Самым популярным способом повышения знаний является чтение профессиональной литературы. Ее предпочитают 71% соискателей. 47% опрашиваемых предпочитают проходить онлайн-курсы, а 32% респондентов рассказали, что участвуют в проектах, не связанных с основной работой.

Кроме того, исследование показало, что большинство работающих соискателей (62%) не могут повысить свою квалификацию за счет работодателя. Однако каждый четвертый начальник готов оплатить курсы, которые связаны с текущей работой.

Только 13% опрошенных рассказали, что могут получить новые знания и навыки, не связанные с основной деятельностью, за счет работодателя.

Больше всего готовы платить за обучение сотрудника в банковской сфере, строительстве и IT.

Ранее исследование показало, в каких компаниях чаще всего готовы рассматривать соискателей старше 55 лет.