Казанский Кремль прокомментировал решение по новому варианту трассы Москва — Казань

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о том, какой позиции придерживаются республиканские власти относительно нового варианта строительства трассы Москва — Казань.

Проект предлагает построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса и сделать обход Казани до 2024 года. Предварительная стоимость первого участка оценивается в 185 млрд рублей, дорога на территории Татарстана может обойтись в 180 млрд рублей.

«Мы и ранее придерживались позиции, что нужно ремонтировать М-7, а также строить новую трассу. Думаю, где несколько участков, там и следующие решения по расширению самого маршрута появятся. В целом мы очень рады тому, что есть первые решения в этом направлении, но пока занимаем выжидательную позицию. В данный момент каких-то намеренных шагов с нашей стороны нет», — сказала Лилия Галимова.

Напомним, участок автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань протяженностью 729 км является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай. Объем инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из которых 216 млрд планируется привлечь из внебюджетных источников.

Подробнее о том, как республиканские власти оценивают федеральные решения о вводе четырехдневной рабочей недели и строительстве участков трассы Москва — Казань, — в материале «Реального времени».

