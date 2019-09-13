В Казани протестируют новый свод правил для ресторанного бизнеса

Правительство РФ рассматривает возможность введения в тестовом режиме механизм «регуляторной гильотины» в сфере ресторанного бизнеса в трех регионах — Казани, Москве и Калининграде.

«Обсуждался пилот по внедрению элементов «регуляторной гильотины» в части ресторанного бизнеса в Москве, Казани и Калининграде», — передает ТАСС слова замруководителя аппарата правительства РФ Юрия Любимова.

Предполагается, что в тестовом режиме нововведение коснется надзорных требований к ресторанному бизнесу. Юридическая база по данному вопросу пока находится в проработке.

Вице-премьер РФ Константин Чуйченко подчеркнул, что перед экспериментом необходимо посмотреть, нет ли поражения в правах граждан.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ предлагает протестировать свод правил для ресторанного бизнеса «Белая книга» (документ призван заменить устаревшие нормы СанПиН) в пилотных регионах. В книге изложены различные требования к рестораторам: выбор правильного помещения, обращение с оборудованием, работа с персоналом, продуктами и так далее. Документ разработан в рамках «регуляторной гильотины» — реформы, предполагающей с 2021 года отмену устаревших требований.

Напомним, предполагалось, что тестирование «Белой книги индустрии гостеприимства» может начаться до конца 2019 года.

