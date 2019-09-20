Татарская транспортная прокуратура оштрафовала на миллион рублей челябинское предприятие за коррупцию

Фото: ru.wikipedia.org/ Новиков Сергей Владимирович

В Татарстане по инициативе Татарской транспортной прокуратуры челябинское предприятие ООО «Биянковский щебеночный завод» оштрафовано на один миллион рублей за совершение коррупционного правонарушения.

В ходе проверки установлено, что от сотрудника предприятия в ноябре 2016 года заместителем начальника железнодорожной станции Юдино по грузовой работе получено 20 тыс. рублей за сокрытие выявленного факта перегруза вагонов грузами предприятия и их отправку в пункт назначения без устранения выявленных нарушений. Это позволило грузоотправителю избежать штрафных санкций и не нести дополнительные расходы, связанные с устранением перегруза.

Взяткодатель и взяткополучатель привлечены к уголовной ответственности Кировским районным судом Казани, обвинительные приговоры вступили в силу, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Помимо этого, в отношении ООО «Биянковский щебеночный завод» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Предприятие привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере одного миллиона рублей.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Ранее в Казани за взятку железнодорожнику осудили директора фирмы из Орла.