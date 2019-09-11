В Казани за взятку железнодорожнику осудили директора фирмы из Орла

Фото: "Реальное время"

Уголовным штрафом в 250 тысяч рублей наказал Кировский райсуд Казани гендиректора компании из Орла Надежду Арбузову. Она признана виновной в даче взятки 35 тысяч рублей заму начальника железнодорожной станции Юдино.



Согласно приговору, в ноябре 2016 года на станцию Юдино прибыли несколько вагонов компании Арбузовой, занимавшейся реализацией овощных консервов. Железнодорожники выявили перегруз, и компании грозили штрафы. Директор фирмы договорилась с железнодорожным чиновником, чтобы этот факт был скрыт, штрафов не было, а вагоны отправились дальше с тем же грузом.

По указанию Арбузовой, денежную взятку на чужой счет осуществляла ее подчиненная. Вину в суде руководитель полностью признала. Давать показания отказалась. Ее приговор уже вступил в силу.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, тот самый замначальника станции Юдино уже осужден. В Кировском райсуде «Реальному времени» уточнили — Евгений Осин получил 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 200 тысяч рублей. В «РЖД» он больше не работает.