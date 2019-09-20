Вратарь «Ак Барса» Билялов: «Самая главная проблема была в том, что долго не играл»
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу казанского клуба в первом в сезоне татарстанском дерби против «Нефтехимика», отметив, что допустил ошибку в моменте с пропущенным голом:
— Неплохой матч, одна ошибка привела к голу. В целом, сыграл неплохо, команда хорошо провела меньшинство. Самая главная проблема была в том, что долго не играл. Физически был готов нормально, много тренировался. Тяжело было в плане психологии, в плане нервов, сложно было сконцентрироваться на игре, но хорошо, что справился. Ребята помогли, сыграли самоотверженно.
— Ошибка в моменте с голом — вы потеряли концентрацию или у нападающего получился классный бросок?
— Все вместе: и бросок классный, и я — сейчас вот смотрел повтор — может, позиционно чуть-чуть ошибся, недоработал. Поэтому поплатился.
— В первом периоде казалось, что немного неуверенно действовали...
— Вы попробуйте месяц не играть, а потом выйти — сразу меньшинство три на пять. Хорошо, что справились, поймал несколько бросков, потом уже потихоньку пошла игра. Но так в начале было тяжело психологически.
— Вы заряжены на борьбу за позицию первого номера. Как можете прокомментировать это?
— Если тренерский штаб дает шанс, я буду бороться за место первого номера. У нас здоровая конкуренция, мы с Адамом в замечательных отношениях, оба работаем, а тренерский штаб решает, кто будет играть. Будем бороться — что он, что я, это нормально.
— Соперник удивил чем-то?
— Все было так, как говорили тренеры. Мы полностью разобрали игру соперника, поэтому не было ничего такого, чего мы не ожидали.
— Данис Зарипов провел сегодня 800-й матч. Уже поздравили его?
— Да, уже поздравили, вручили ему табличку. Не знаю, приглашает он куда-то или нет отмечать это событие.
— От вас такой цифры ожидать?
— Я думаю, это очень тяжело, — приводит слова Билялова корреспондент «Реального времени».
Напомним, что «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:1. Тимур Билялов дебютировал в составе казанского клуба в этом сезоне. Предыдущий он провел в составе рижского «Динамо».
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 — Викстранд (Кормье,10:47)
2:0 — Фазылзянов (Кормье, 13:34)
2:1 — Хайруллин (Черников, 28:38)
3:1 — Азеведо (Петров, Журавлев, 54:22)
4:1 — Азеведо (57:57)
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым