Вратарь «Ак Барса» Билялов: «Самая главная проблема была в том, что долго не играл»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу казанского клуба в первом в сезоне татарстанском дерби против «Нефтехимика», отметив, что допустил ошибку в моменте с пропущенным голом:



— Неплохой матч, одна ошибка привела к голу. В целом, сыграл неплохо, команда хорошо провела меньшинство. Самая главная проблема была в том, что долго не играл. Физически был готов нормально, много тренировался. Тяжело было в плане психологии, в плане нервов, сложно было сконцентрироваться на игре, но хорошо, что справился. Ребята помогли, сыграли самоотверженно.

— Ошибка в моменте с голом — вы потеряли концентрацию или у нападающего получился классный бросок?

— Все вместе: и бросок классный, и я — сейчас вот смотрел повтор — может, позиционно чуть-чуть ошибся, недоработал. Поэтому поплатился.

— В первом периоде казалось, что немного неуверенно действовали...

— Вы попробуйте месяц не играть, а потом выйти — сразу меньшинство три на пять. Хорошо, что справились, поймал несколько бросков, потом уже потихоньку пошла игра. Но так в начале было тяжело психологически.

— Вы заряжены на борьбу за позицию первого номера. Как можете прокомментировать это?

— Если тренерский штаб дает шанс, я буду бороться за место первого номера. У нас здоровая конкуренция, мы с Адамом в замечательных отношениях, оба работаем, а тренерский штаб решает, кто будет играть. Будем бороться — что он, что я, это нормально.

— Соперник удивил чем-то?

— Все было так, как говорили тренеры. Мы полностью разобрали игру соперника, поэтому не было ничего такого, чего мы не ожидали.

— Данис Зарипов провел сегодня 800-й матч. Уже поздравили его?

— Да, уже поздравили, вручили ему табличку. Не знаю, приглашает он куда-то или нет отмечать это событие.

— От вас такой цифры ожидать?

— Я думаю, это очень тяжело, — приводит слова Билялова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 4:1. Тимур Билялов дебютировал в составе казанского клуба в этом сезоне. Предыдущий он провел в составе рижского «Динамо».



«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы:

1:0 — Викстранд (Кормье,10:47)

2:0 — Фазылзянов (Кормье, 13:34)

2:1 — Хайруллин (Черников, 28:38)

3:1 — Азеведо (Петров, Журавлев, 54:22)

4:1 — Азеведо (57:57)

