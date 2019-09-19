Дмитрий Квартальнов: «Никак не можем пройти все три периода на одной ноте»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал исход встречи с «Нефтехимиком» (4:1).

«Вроде счет 4:1, но игра держала все время в тонусе. Во втором периоде Нижнекамск заставил нас проснуться, даже хорошо, что закончили вот так. Никак не можем мы пройти все три периода на одной ноте. Опять много удалений получили, но сыграли неплохо в меньшинстве. А вот третий период понравился, гол в большинстве забили, стали зарабатывать на себе удаления.

— Сегодня дебютировал в КХЛ Артем Валеев. Но использовать его вы решили только со второго периода.

— Потому что кто-то стал проседать и стали давать ему шанс. Он и не должен был выходить в начале. А так он молодец, старался, хотя нельзя так долго шайбу задерживать. Что могу о нем сказать в целом? Думаю, мы еще увидим другие молодые лица в команде, его в том числе.

— Тимур Билялов провел хороший матч. В будущем как-то планируете его использовать или Адам Рейдеборн уже «железный» первый номер?

— Он сыграл неплохой матч, вытащил нас во втором периоде. Нет, он будет играть и много будет играть. Говорю же, сейчас у нас было комфортное расписание, но дальше входим в режим игры через день. Так что он будет играть намного больше», — передает слова Квартальнова корреспондент «Реального времени».